抗瘧疾老藥「奎寧」加上抗黴漿菌老藥「日舒」病毒清除率。(圖/摘自「減重醫師蕭捷健」臉書)

新冠肺炎疫情正迅速擴散，被視為準救命藥的瑞德西韋，台灣已開始臨床試驗，不過根據法國最新研究，抗瘧疾老藥「奎寧」加上抗生素「日舒」，號稱5天可清除100%病毒，國內醫師透露，檢視感染研究中心的臨床報告後發現，這兩藥的數據好到不可思議，彷彿又看到抗病毒的一線曙光！

現任三樹金鶯診所體重管理主治醫師、美國運動醫學會健身教練講師蕭捷健在臉書發文表示，法國研究發現，奎寧可以抑制病毒濃度，加上抗黴漿菌藥物日舒使用，第五天竟可完全清除病毒。而被寄予厚望的瑞德西韋，最近發表的初期結論都只展現了50%左右的治癒率，和標準治療相差無幾。

蕭捷健解釋，奎寧主要用於治療瘧疾、狼瘡及類風濕性關節炎，而日舒主要拿來治療黴漿菌肺炎和小兒久咳等。在呼吸道中，日舒可以攻擊呼吸道中躲在生物膜裡面的細菌，並且預防感染。在法國這個小型研究中，包含沒有症狀者6人、有上呼吸道症狀者22人、有肺炎症狀8人，經過氯奎寧與日舒的治療後發現，單獨使用奎寧的病人，在第五天可使病毒量降到一半，使用奎寧合併日舒的人，在第五天竟100%清除病毒。

蕭捷健說，如果大規模研究證實，這兩個老藥都有效果，那真是「踏破鐵鞋無覓處，救命藥就在倉庫裡」，雖然實際上還是需要評估臨床改善的程度，但是治療的確出現了曙光。但蕭捷健也強調，大家千萬不要自己去買這個藥服用，因為副作用相當大，恐造成視網膜受損，而且在小兒身上服用也是禁忌。

(中時電子報)