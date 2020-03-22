就算當前NBA因為新冠肺炎疫情仍處無限期停賽階段，球員交易傳聞卻沒停止跡象，根據《ESPN》記者馬克斯22日爆料，籃網打算積極拋售丁維迪、利佛特兩名後衛，跟其他球隊換來足以補強前場好手，藉以下季輔佐厄文和杜蘭特。

畢竟在NBA停賽之前，籃網幾乎就靠丁維迪、利佛特兩人聯手，拿下30勝34敗、東區第7戰績，更碰上前任總教練艾金生突然離職的意外狀況，如今傳出想要換走丁維迪或利佛特，籃網無疑是打算提前放棄本季，放眼下季重新出發。

「丁維迪能為厄文提供保險，畢竟厄文無法保證持續健康，可是丁維迪今年夏天可以跳脫合約成為自由球員，在這種情況下，你會滿意隊上擁有兩名年薪破5000萬美元的控衛嗎？」馬克斯表示，「可是比起交易價值，利佛特還是比較好。」

「因為利佛特已經證明他具備在聯盟先發的實力，他不是聯盟前10的後衛，卻可排在第11到15名之間，甚至還有往上提升空間，」馬克斯說，「假如你期望提升球隊戰力，籃網會先考慮換走丁維迪或利佛特，同時觀察兩人交易價值。」

(中時 )