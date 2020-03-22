新北市長侯友宜22日被媒體問到，是否會出席黨中央舉辦的研討會，侯友宜表示現在都一心一意對抗疫情，對其他事情沒想太多，把市長的工作做好，這才是最重要的。

侯友宜強調，新北市有許多歸國學子，他必須要先將這些人照顧好；媒體再追問會派人代表參加嗎，侯僅簡短回應，「我現在以防疫為最重要」。

(中時 )