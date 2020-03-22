出席黨中央研討會？侯友宜：目前須先專心防疫工作 13:022020/03/22 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 媒體問道是否會出席黨中央舉辦的研討會，侯友宜表示目前仍是防疫為優先，簡短帶過。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜22日被媒體問到，是否會出席黨中央舉辦的研討會，侯友宜表示現在都一心一意對抗疫情，對其他事情沒想太多，把市長的工作做好，這才是最重要的。 侯友宜強調，新北市有許多歸國學子，他必須要先將這些人照顧好；媒體再追問會派人代表參加嗎，侯僅簡短回應，「我現在以防疫為最重要」。 (中時 ) #侯友宜 #工作 #市長 #國民黨 #研討會 #防疫 #新北市長 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 別只顧著造神！蔡正元稱真正有警覺心的人是他... 08:042020/03/18 政治 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 江啟臣能喚醒年輕人的支持嗎 04:092020/03/19 論壇廣場 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 台推防疫智能平台 追蹤就診者 04:092020/03/20 焦點新聞 認同中國人 江啟臣勇氣可嘉 04:092020/03/20 論壇廣場 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 謝龍介靠這「利器」...國民黨將贏回年輕人的心？ 13:202020/03/21 政治 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 政治熱門新聞 張上淳兒出國爽玩？網驚嘆：蔡政府又鑄下大錯了... - 政治 817兒後悔聽小英的話 韓粉欣喜：終於知道民進黨無能 - 政治 不是韓國瑜！宅神：他閉嘴 國民黨民調可回升3％ - 政治 台灣4月疫情會如何？命理師解籤後宅神驚問一句 - 政治 難怪日本堅持辦奧運 因為虧大了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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