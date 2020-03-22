有醫師在PTT爆料。 (取自PTT)

張上淳遭爆2個醫師兒在本月4日、14日分別赴美遊玩，但由於上個月政府就針對醫護人員出國做出限制，加上近日疫情持續擴大，許多確診者都是出遊返國人士，引起不少人質疑。

對此張上淳表示，預定14日出國的兒子已取消行程，而4日出國的兒子在當時，台灣尚未將美國列入二級警示，因此符合資格，並未違反規定。

PTT八卦版有醫師爆料，「這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣！」「這位學弟-張P的兒子，當到台灣最強NTU的內科R了，出國很開心...放fb爽翻一波？幫你cover的同儕有沒有靠北的要死？」

張上淳的兒子到底在哪一家醫院任職？這位爆料醫師也給了一條線索。因為爆料醫師在PTT八卦版指出，在「寶山內科R」、「全台灣最強的NTU內科R」！

按新竹縣有寶山鄉，但寶山鄉並無台大醫院分院。台灣有「寶山」的，最有名應該就是「金寶山」，「金寶山」在北海岸的金山，而金山有臺大醫院金山分院。因此，張上淳兒很可能在台大醫院金山分院服務。

(中時電子報)