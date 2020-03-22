新冠肺炎疫情持續延燒，台灣截至21日153起確診、2例患者死亡。為避免群聚感染，不少藝人紛紛取消或延期演唱會、粉絲見面會，但仍有活動如期舉行，像是卡米地喜劇俱樂部在4月10日主辦的「吐槽大會:呱吉無法擋」，讓粉絲相當擔心。

「吐槽大會：呱吉無法擋」將在4月10日晚間8點，在西門町紅樓劇場舉辦。除了邀請台北市議員「呱吉」邱威傑，博恩、黃豪平等人也在嘉賓名單內。根據紅樓官網介紹，該場地容納人數以300人為上限，售票網站要價1500元的火力席、1000元的烤香席門票全數售鑿，購買第一票價還會附贈一杯「退火飲料」，恐怕難以呼籲入場粉絲「全程配戴口罩」。

除了日本升級成三級疫區被取消的「慢才少爺台灣環島台北站」，卡米地喜劇俱樂部每周固定推出售票的喜劇表演、脫口秀將全部如期演出。「卡米地」粉絲專頁也以「有看有保庇」強調「因為我們確信我笑故我在」，入場會量測額溫及提供酒精消毒、37.5度者或感冒徵狀者退票禁止入場，以及建議大家配戴口罩，並會確實消毒場所等措施，除非政府、場館有進一步規定。

卡米地臉書公告。（圖／翻攝自呱吉臉書）

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(中時電子報)