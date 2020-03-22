台中一名張姓男子與小麗（化名）同居，沒想到僅因懷疑肚中的孩子不是他的，居然將人強行拖走，還手持菜刀，作勢要砍人；他恫嚇，「我把你手砍掉，看你怎樣去約炮。」台中地院審理後，依傷害罪判張男4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，張男與小麗是男女朋友關係，因懷疑小麗對感情不忠，於2017年5月5日凌晨施暴第一次，將對方的手腕抓傷，導致浮腫；過沒幾天，張男又懷疑在客廳沙發上睡覺的小麗用手機約炮，因此拿菜刀恫嚇要一起死，直到母親出來跪地求饒才停手。

小麗在法庭上聲淚俱下，因為懷孕特別嗜睡，所以把手機交給張男母親代為保管，之後便上樓睡覺，沒想到張男到家後，居然發瘋似的亂罵人，還砸壞手機，甚至揚言要砍斷她的手；小麗絕望表示，自己根本沒有做奇怪的事情，現在嚇到連憂鬱症都不敢去治療，更離譜的是，張男不認腹中的孩子。

張男則矢口否認有傷害行為，稱自己只是要將小麗拉回，因不想在母親面前吵架，2人才會到廚房。法官審理後認為，審酌張男母親的供詞，加上驗傷證明，足見張男確實有傷害行為，因此依傷害罪判4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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(中時電子報)