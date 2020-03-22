美國新冠肺炎病例數突破2萬6500例，總部位於加州的分子診斷業者賽飛公司（Cepheid）表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准冠狀病毒首宗快速診斷檢驗，約45分鐘就可得知結果。對此，衛福部食藥署表示，若這項醫材有實用性，樂見協助專案輸入。

對此技術，中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，這項技術仍然是用於檢驗核酸，但由於目前國內專家認為，這項技術的準確性還不夠明確，因此暫時無法申請專案進口。

黃高彬表示，專案進口醫材必須被認定是有效的，專家認為至少要通過和200人以上的確診者對照，確定其效度才會建議專案申請。但美國個案數龐大，若美政府將之廣泛應用，應該很快就能得知準確度。

食藥署署長吳秀梅表示，若這項技術有效，很歡迎業者向台灣食藥署申請專案進口，不過目前尚無業者申請。食藥署研究員王兆儀指出，這次美國緊急授權的主要是與這儀器搭配使用的最新試劑，該項檢測方式應該也是測基因，但由於美國也是昨天才通過申請，食藥署也會持續蒐集相關資訊，並將開放協助業者專案申請。

不過，國內專家表示，由於目前這項技術的實作樣本數不足，還無法確認其準確性，因此暫時不會專案進口。

(中時 )