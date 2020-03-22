新冠肺炎已全球大流行，自3月21日零時起入境旅客全面居家檢疫14天，機場防疫規格再升級，內政部徐國勇表示，移民署國境大隊移民官擔任國門防疫最前線工作，防疫期間堅守崗位，尤其應對近日自各國返抵國門上萬名旅客，更須克服面對高傳染性肺炎的恐懼。

慈濟慈善事業基金會本月19日捐贈6000個口罩、3000個手套及300個防護面罩給各機場、港口移民官，徐國勇提醒一線人員注意自身健康狀況，加強執勤衛生清潔與消毒。

移民署表示，基於新冠肺炎疫情已蔓延162國，有感國境防疫為重中之重，移民官查驗必須手持護照、一對一面對旅客，基於人證核對，還必須請旅客脫帽、脫口罩等，為了讓移民官安心執勤，慈濟發揮大愛精神，捐贈防疫物資一起防護國境移民官的健康。

徐國勇日前透過臉書粉絲團發文指出，慈濟慈善事業基金會在之前，曾捐贈口罩給移民署服務站、收容所等單位，感謝慈濟的慷慨捐贈，協助防疫第一線同仁守護台灣，呼籲「大家攜手對抗疫情，一定能挺過考驗」，新冠肺炎疫情嚴峻之際，民間單位、宗教團體發揮同舟共濟的精神，助政府機關防疫，再次展現台灣社會的溫暖情。

(中時 )