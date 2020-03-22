新冠肺炎疫情延燒，日前新北市中和里長帶團遊歐，因在臉書PO文遭罵翻，現傳出疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的醫師兒子，3月4日到美國爽玩，引發爭議。對於兩人下場、待遇天差地別，網友也指出原因。

張上淳2位醫師兒子，遭爆3月4日及3月14日赴美旅遊、開心滑雪。對此，張上淳表示，他有兩個兒子是醫師沒錯，其中3月14日要出國的這位已經取消行程，另一位3月4日出國，當時醫事司還尚未將美國列入二級警示，「因此符合資格，並未違反規定」。

反觀新北市中和區瓦磘里長林綺芳，因揪團遊歐，還打卡稱「自動升級商務艙」，遭外界砲轟，林綺芳趕緊出面喊冤，強調將回台就地解散，沒想到這句話又惹怒網友。

對於兩人待遇，PTT網友直言「吵張上淳兒子根本沒用！」理由很簡單，張上淳兒子並沒有高調說「哇！現在出國撿大便宜！好爽！哈 飛機一人一排，回國要爽領14000嗎？」

該網友表示，張上淳兒子跟里長最大差別，就在一個高調、一個低調，所以里長帶一群人高調出國，被罵返國，「還說自己沒錯？！」但張上淳兒子低調回國沒人理，社會氛圍就是那麼簡單，並非媒體批藍不批綠。

(中時電子報)