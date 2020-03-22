國民黨不分區立委吳斯懷日前稱「共機繞台不算挑釁」引發爭議，後改口稱尊重國防部專業判斷，國民黨文傳會主委王育敏今（22）日表示，未來黨中央不排除建立一套考核機制，要讓不分區立委知道代表政黨，需要更謹言慎行。

針對中國軍機多次繞台，吳斯懷向行政院提出書面質詢，稱法理上不算挑釁，要國防部不要誤導，遭各界砲轟後改口，稱質詢遭刻意斷章取義，他深表遺憾，對國防部判定是針對性訓練、非僅繞經或無害通過，尊重國防部專業的情報判斷。

對此，國民黨21日聲明，吳斯懷的個人意見不代表國民黨及國民黨團立場，共機在台海周邊長程遠訓對於中華民國來說，無助兩岸和平與區域穩定。國民黨一貫立場就是反對任何破壞台海安定的行爲，尤其正值防疫期間，共軍的作為徒增台灣社會反感與兩岸對立，並且增加軍事誤判風險，共軍應該收斂。

王育敏今天表示，不分區委員是由政黨提名，希望他們任何發言都謹言慎行，最好是能幫國民黨整體加分，若有些發言已經引發爭議，且黨中央不一致，必須立即澄清，以免讓外界誤解。針對未來不分區立委的表現，黨中央不排除建立一套考核機制，未來需要更謹言慎行，也期許委員在國會有更好表現。

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(中時電子報)