今年1月初剛起訴的一起過失致死案件，被告是一名登山領隊，檢察官罕見具體求刑2年。起訴書上直指被告綽號「虎哥」的王姓領隊，於去年3月份，不顧天候預報警告，硬帶團員只攜輕裝備，闖最危險、最難走的雪山山路，讓張姓隊友失足，墜落等同101高度的300公尺深淵當場死亡。

檢察官認為，王姓領隊帶領收費登山團，本應與隊員互為「危險共同體」，負責隊員之安危及監督安全裝備是否帶足之責，他身為領隊，難辭其咎，偵查終結，予以起訴。家屬認為，事發後王姓領隊絲毫沒有悔意，甚至還繼續帶登山團體，簡直是登山界的害群之馬。

坐在台中地方法院的「虎哥」的王姓領隊，因為去年3月14日帶登山團害人發生意外，遭家屬提告。（攝影／宋岱融）

本月5日，穿著藍色外套、灰黑褲子帶著口罩，頭頂微禿的王姓領隊出現在台中地方法院，人稱「虎哥」的他，遭檢察官依過失致死和偽造文書兩項罪名起訴，法院針對偽造文書部分召開第一次刑事庭，因為檢察官調查，「虎哥」當時申請入山時未經隊員同意，私自代替所有隊員簽聲明書，事後也沒有告知隊員要代替簽名，檢察官認為王姓領隊有偽造之嫌，予以起訴。

對此指控，王姓領隊在法庭上否認偽造，他辯稱是代為簽名，並有告知隊員，法官審理詢問其他隊員，紛紛表示完全不知情，王姓領隊的說法遭隊員打臉。

這起山難意外發生在去年3月14日，花蓮縣消防局獲報，1名張姓登山客攻頂秀姑巒山後，返程途中墜崖，由於當地天候不佳，無法安排救難直升機前往救援，搜救隊只能徒步，花了4天的時間，幾乎繞過半個台灣前往山難地點救援，但不幸的是，張姓登山客早已罹難。

事發後，家屬不滿負責帶隊的「虎哥」明知當天山下已經下起大雨，山上也下雪，天候惡劣，他還硬要帶著一團5人上山，當時也有兩團山友出面作證，他們發現「虎哥」這團裝備不足，提出警告，要他們不要貿然攻頂，但王姓領隊仍然執意而行。

家屬不滿因為虎哥帶團登山不專業，讓張姓隊友失足，墜落等同101高度的300公尺深淵死亡。（圖／家屬提供）

更扯的是，家屬控訴，領隊無視天候不佳，輕率地只讓隊員未帶足以應付雪地之合格裝備，讓死者因路況濕滑，且裝備不足的情況下，摔落山崖死亡。當時還發現，惡領隊竟偽造隊員簽名，在玉管處的聲明書表示有帶足合格冰爪和齊全具備雪攀裝備等，家屬痛批惡領隊行為簡直草菅人命。

張姓死者之妻不能接受向來體格壯碩的丈夫，因為「虎哥」輕率、不專業又無責任感的態度，害了她丈夫一命，堅決提告，要司法還給家屬一個公道。

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(中時電子報)