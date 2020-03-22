張姓登山客去年3月登山時不慎跌落300公尺深淵死亡，山難發生至今一年過去，原本與先生都喜歡山林的張妻，如今只要看到或談到有關登山的事情都會避而遠之，「我先生是特戰隊退伍的，雖然已經53歲，但體格精壯，工作之餘，每天還背著20公升的水桶加上沙袋爬柴山自主訓練。」張妻一講到難過的往事，立刻掉下眼淚。

張妻控訴，當初在FB找到「虎哥」王姓領隊，認為「虎哥」對登山安全蠻要求，應該是一個負責的好領隊，花了8千元團費和保險500元，加入「虎哥海賊團」登山隊，參加2019年3月12日到19日為期8天的雪山山脈系、馬博拉斯橫斷登山健行，沒想到竟是一場惡夢。

本刊找到當時在張男前方的黃姓隊員，他反駁，途中每個人都距離數公尺，加上天候惡劣，怎麼可能有心情閒談。（圖／翻攝畫面）

張妻表示，「虎哥」有違專業判斷，冒險帶隊員登山，還沒帶足裝備，讓他先生走在後面因為路滑失足摔死，當她看到丈夫摔死的慘狀時，簡直崩潰，因為張男墜落深度有如101大樓這麼高的300公尺深淵，造成他全身骨折身亡。家屬質疑領隊對登山地形不熟悉，簡直草菅人命。

家屬提供一段影片，2019年3月29日，王姓領隊前往靈堂向家屬致哀，家屬對於虎哥帶團登山害人命，相當不諒解，張妻更是難掩悲痛，衝上前痛打「虎哥」，過程中，甚至把虎哥的眼鏡都打掉，情緒相當激動。

家屬認為「虎哥」在發生山難後，不但沒有悔過之意，還辯稱，說當時已發現天候不佳，表達要撤退之意，但隊員不肯。另外虎哥甚至指稱，死者登山時還與前方隊員聊天，導致分心才會失足，也讓家屬相當氣憤。

本刊也找到當時在張男前方的黃姓隊員，他反駁，途中每個人都距離數公尺遠，怎麼可能交談，加上天候嚴峻，裝備不足，眾人都走得膽顫心驚，哪可能還有力氣交談？

對此，本刊試著聯繫被指控的虎哥王姓領隊，但都轉為語音信箱，直至截稿未接獲回應。

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(中時電子報)