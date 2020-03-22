根據政府統計，台灣登山人口上看500萬人，1位知名雪羊山友向本刊表示，只要經過充分學習或由專人帶領，帶足應有裝備，登山其實不是件危險之事，經過峰迴路轉的山徑，能夠徜徉在被自然擁抱的感覺，只要勇於嘗試，就會被山林美景吸引，成為登山常客。

本刊調查，發生山難的馬博拉斯橫斷，為中央山脈台灣山區四大障礙路線之一，當時死者張男參加的登山團為縱走團，是最高級登山團，參加者都需有具有數年以上登百岳經驗。

發生山難的馬博拉斯橫斷，為台灣山區四大障礙路線之一，當時死者張男參加的登山團為縱走團，是最高級登山團。（圖／翻攝畫面）

馬博拉斯橫斷坡度約60度，沿路有著兩個綠草如茵草原山谷，盆句山陵線以及凶險壯闊的烏拉孟斷崖，山景之美加上豐富的生態資源，讓人流連忘返。依據玉山國家公園官網描述，這條在登山界亦是一條長程且為登百岳必走的路線，

1位資深山友表示，山林雖然美好，但潛藏危險性還是不少，慎選登山帶團領隊，充分掌握天氣資訊，備足登山配備，過程不逞強，稍有不適隨即撤退，這樣才能發現大地之美。

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(中時電子報)