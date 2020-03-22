賴賢勇發明的防疫插管箱，有效守護第一線醫護人員被飛沫感染風險。（許家寧翻攝）

插管箱陽春實用，30分鐘就能做1個出來，每個成本只要2000元左右。（許家寧翻攝）

新冠肺炎肆虐，境外移入確診案件暴增，花蓮門諾醫院醫師賴賢勇發明1款簡易插管箱，可有效預防飛沫噴濺，保護第一線醫護人員安全，生產快速、成本便宜的設計，不僅受到國內醫界認同，就連美國醫師也來求援，他也大方公開設計圖，無償提供製造量產，一起打贏這場嚴峻戰役。

新冠肺炎疫情1月時開始蔓延，花蓮門諾醫院醫務部主任賴賢勇，當時想到利用透明壓克力板作成插管箱，遇到緊急插管病患，壓克力箱直接罩在患者頭上，醫師只要看螢幕引導，將手伸進箱子內進行治療，還能預防過程中遭飛沫噴濺感染風險。

發明被大批網友讚爆，賴賢勇說，最早原本是大陸的醫界朋友，希望他幫忙設計一個讓醫療資源匱乏的基層單位，在面對處理新冠肺炎患者時，有多一些安全保護，但沒想到，目前詢問最多、最需要的，卻是美國的醫界朋友。

「救人優先」，賴賢勇直言，這個設計只是要拿來救急使用，但是非常陽春實用，隨便找一家壓克力工廠，30分鐘就能做1個出來，每個成本只要2000元左右，他已完成國際登錄，並無償開放免費下載使用，為國內外抗疫第一線醫護人員把關。

(中時 )