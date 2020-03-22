新冠肺炎疫情持續延燒，衛生局為防堵疫情擴散，針對居家檢疫違規者持續開罰，北市衛生局統計，截至21日止，北市依情節輕重開罰，共計70人挨罰；違反居家檢疫規定者罰1萬元者有63人、5萬元有1人、7萬元有4人、100萬元有1人；違反居家隔離規定挨罰6萬元者有1人，累計金額為202萬元。

北市府指出，民眾對於裁處可提出訴願，北市僅剩日前受罰「百萬」的罰單尚未繳清，如經訴願1個月後仍繳納罰單，會請行政執行署強制執行。

(中時 )