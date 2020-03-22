台北市居家檢疫至今開罰70人 累計202萬 13:212020/03/22 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市居家檢疫至今開罰共70人累計202萬。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，衛生局為防堵疫情擴散，針對居家檢疫違規者持續開罰，北市衛生局統計，截至21日止，北市依情節輕重開罰，共計70人挨罰；違反居家檢疫規定者罰1萬元者有63人、5萬元有1人、7萬元有4人、100萬元有1人；違反居家隔離規定挨罰6萬元者有1人，累計金額為202萬元。 北市府指出，民眾對於裁處可提出訴願，北市僅剩日前受罰「百萬」的罰單尚未繳清，如經訴願1個月後仍繳納罰單，會請行政執行署強制執行。 (中時 ) #北市 #居家 #檢疫 #挨罰 #規定 也許您會感興趣 推薦閱讀 港澳下重手 入境者一律隔離14天 04:092020/03/18 焦點新聞 居家檢疫13天嘸人知 議員怒批 04:102020/03/18 地方新聞 台中防疫再加嚴！ 學校師生、公務員出入境管理措施出爐 18:232020/03/18 生活 居家檢疫關懷包藏好康 有搶手物資「酒精」 16:392020/03/19 生活 獨家》網路填寫居家檢疫資料卻消失 民眾憂心成防疫漏洞 16:572020/03/19 生活 在家不無聊 中華電信提供竹縣3000組免費序號 13:352020/03/20 生活 中市居家隔離出現趴趴走連續犯 兩次共開罰60萬 15:342020/03/20 生活 兒打籃球被撞 父怒甩撞人高中生巴掌挨罰 17:222020/03/20 社會 移工檢疫 指揮中心：雇主與仲介公司一起安排 17:502020/03/20 生活 全球旅遊3級警告提前部署 南投縣檢疫旅館170間中部最多 18:332020/03/21 生活 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 家樂福夜間畫面曝光 眾人一看鼻酸 - 生活 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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