疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳20日被爆，其醫生兒子在醫護禁出國分級命令頒布後，3月4日還赴美爽玩滑雪、球場打卡，甚至在事發後，還痛罵禁止出國的命令牴觸《憲法》。此舉進而在網路引爆民怨，網友發文開轟「民進黨敗像已露」。

張上淳則對此表示，他有兩個兒子是醫師沒錯，其中3月14日要出國的這位已經取消出國，「另一位3月4日出國赴美」，但當時醫事司還尚未將美國列入二級警示，「因此符合資格，並未違反規定」。

熟悉內情人士說，雖然出國是經台大內部審查同意，但在院內幾乎全部取消出國行程的情況下，張的兒子不僅在機場及NBA球場 高調打卡，當國內掀起批評聲浪時，他還在臉書矛頭對準指揮中心，痛批「限制出國的命令 違反《憲法》，沒有效力」。張上淳兒更直言「不管外界罵什麼， 這是一個自由的國家，大家可以亂批一通、放屁亂講，但我並沒有違法，更沒有違反這個『 愚蠢』的命令。」 他還批，無助的老人想要阻擋疫情蔓延，但這是無效的，因為科學與政治無法併存。

網友moshenisshit在批踢踢論壇以「2022 DPP敗象已露」為題發文稱，「這一次出國滑雪的事件，許久沒有看到FB上朋友大規模的憤怒文，PTT上更不用說，鄉民全都氣炸了，上次這樣大規模的憤怒文大概是『器官捐贈抹黑』，種種跡象顯示「DPP 2022敗象已露」！第三勢力是時候抓住這一波吸票的機會」。

(中時電子報)