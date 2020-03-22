新冠肺炎疫情全球大流行，國內境外移入確診病例爆增，台中知名商圈一家眼鏡行的員工，本月曾參加土耳其旅行團回國後，本應自主隔離，但卻又到公司上班，消息傳出後，住處管委會公告通知住戶此事，這家眼鏡行也遭肉搜，官網被網友灌爆，眼鏡行受不了壓力即日起暫停營業。

根據疾管署傳染病統計資料系統，台中市至今共有13人確診，據了解，其中2人為土耳其旅行團團員，而該團15人已經有13人確診，可惡的是一名團員在本月13日回國後應自主隔離，隔天還到眼鏡行上班，後來看到新聞報導同團員採檢確診，本月15日也到醫院採檢隔離，造成人心惶惶。

更有網友到眼鏡行粉絲頁留言，「叫你不要出國就不聽，中了吧，中了還上班開店，要害多少人你才甘願」、「政府小心翼翼防疫，每天戰戰兢兢，他們真的很辛苦，但總是有自私的人！」

眼鏡行承受不住壓力，關門暫停營業，負責人也一度在粉絲頁貼出說明，證實員工有到店內上班，讓眼鏡行的臉書粉絲專頁被網友狂留言，隨後也已經關閉臉書。

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(中時電子報)