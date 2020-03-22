屏東一名男子大熊（化名）迷上酒店小姐如花（化名），竟騙走妻子的鑽戒換錢，買如花出場吃消夜，後來更在如花身上花了10多萬買名牌精品，日前大熊趁著老婆回娘家時，帶如花回家打算大戰一場，老婆得知後急忙衝回家抓姦，沒想到如花竟然是前酒店同事，現在兩人撕破臉互告妨害家庭、妨害秘密。

警方調查，30多歲的男子大熊對如花相當著迷，常到店裡捧場，還要如花別去酒店上班到家裡陪他，但如花不是第一天上班，知道大熊有結婚，擔心妨害家庭，總是不讓大熊得逞，讓大熊越來越著急，甚至偷拿妻子的鑽戒變賣。

日前，大熊又趁著妻子回娘家包如花出場過夜，如花、大熊在家裡喝到白天，如花因為晚上還要上班，但想要離開又找不到人載，大熊才勸她，可以在家躺一下，等經紀來載，因為大熊也認識如花的酒店經紀，因此如花才放心，兩人同床睡到一半，正當大熊想動手時，卻被大熊妻子的撞門聲驚醒。

原來，大熊的妻子過去曾與如花是同一間酒店的小姐，她從朋友口中得知自己回娘家時，大熊竟然帶如花出場回家睡覺，帶著母親與一票小弟衝回家，把門一撞開又發現前同事如花就躺在自己與大熊的床上，一怒之下上前扯如花的頭髮甩巴掌，「竟然動我老公，找死！」。

警方到場後，雙方早已打成一團，大熊妻子抱怨老公把她的鑽戒、禮券都拿走，借錢去玩女人，而外遇對象竟然是自己以前同事，因此要對如花、大熊提告，全案依妨害家庭等罪嫌函送。

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(中時電子報)