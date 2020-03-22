台南市歸仁區七甲地區一處社區透天別墅建案近日引發消費爭議，其中一區20戶已買預售屋的消費者，2月底發現6米共用道路上出現3支電桿，造成住戶出入阻礙，向建商求償未果，轉向民代與台南市消保官求助。

這處在七甲的建案屬社區型別墅，分成好幾區，其中A、B區共20戶共用6米持分道路，陸續完成預售，部分住戶已接近完工交屋階段。

預售屋消費者原本開心買房，卻在接近交屋時，發現道路上出現3支電桿，不僅影響出入，也覺得會影響房價，向建商反應，要求代向台電公司請求將電桿地下化，獲者減少價金，遭建商拒絕，14人憤而組自救會，向民代、消保官投訴。

消費者認為，當初買預售屋時，銷售人員並未提到會有電桿，部分消費者主動詢問，才有銷售員反應會設電桿，但不知道設在哪裡？現在突然出現3支電桿，讓他們有被欺騙的感覺，直言「誰買房子會希望家門前有電桿？」

眼見建案快完工交屋，預售屋消費者只能急找自救管道。並根據民法第359條，建商在交屋前須負起瑕疵擔保責任，買方可主張電線桿出現，使得房屋價值受損，可要求解約或是減少價金，但若建商事先不知情，解約有失公平，買方只能要求減少價金。

這處建案的建設公司簡姓經理強調雙方合約書有載明外在設立物件要照國家規範，建案位在電桿架空區，並非必要地下化，電桿屬於台電物件，不屬建商，哪有物件瑕疵擔保問題？

台南市消保官主任楊璿圓表示，日前有接獲詢問電話，但尚未正式受理此案，這場消費爭議，首先要先確認電桿設立是否可認為瑕疵，第二是消費者是否事先知情，若消費者不知情，建商蓄意隱瞞，在資訊不對稱情況下，可作對消費者有利的解釋。

楊璿圓表是，此案可經由調解，看是否可能彼此分攤電桿地下化費用，若調解不成，再透過法院民事訴訟解決。

(中時 )