防堵疫情！台北市樂齡中心延後至8月底開課 13:222020/03/22 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市教育局為因應新冠肺炎疫情，樂齡中心（含樂齡學堂及成人基本教育研習班）將延後至8月底開課。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市教育局為因應新冠肺炎疫情，樂齡中心（含樂齡學堂及成人基本教育研習班）將延後至8月底開課，教育局表示，會依後續疫情發展，另公告開課時間。 北市教育局公告指出，「樂齡學習中心」、「樂齡學堂」及「成人基本教育研習班」一切課程講座等活動全面暫緩至8月底，但以線上或遠端形式辦理的課程或線上自主學習社團不在此限。 (中時 ) #樂齡 #教育局 #中心 #疫情 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 浪Live直播主 為疫情祈福 04:102020/03/18 投資理財 看診量減15％ 醫療部署更具彈性 04:102020/03/18 生活新聞 疫情壓垮經濟！末日博士：衰退程度將超越金融危機 16:462020/03/18 財經 匯率期貨趨勢專欄－零利率政策 重擊美元 04:102020/03/19 證券．權證 短評／自爽，請先關門 04:102020/03/19 時論廣場 質疑政府隱匿疫情 台北上班族慘了 18:072020/03/19 社會 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 比瑞德西韋更強？醫曝肺炎「救命新藥」數據驚人 - 生活 家樂福夜間畫面曝光 眾人一看鼻酸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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