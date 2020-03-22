北市教育局為因應新冠肺炎疫情，樂齡中心（含樂齡學堂及成人基本教育研習班）將延後至8月底開課，教育局表示，會依後續疫情發展，另公告開課時間。

北市教育局公告指出，「樂齡學習中心」、「樂齡學堂」及「成人基本教育研習班」一切課程講座等活動全面暫緩至8月底，但以線上或遠端形式辦理的課程或線上自主學習社團不在此限。

(中時 )