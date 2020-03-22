獸醫師陳政興、小白狗Juju與Hito小虎斑狗一同快樂奔跑。（廖素慧攝）

獸醫師陳政興逗著Hito撒嬌。（廖素慧攝）

嘉義市動物保護園區去年底收容2隻受傷的虎斑幼犬，1隻傷重不治，另1隻「Hito」的2條後腿癱瘓，獸醫師陳政興擔心Hito萎縮，變成身障狗，大小便不能自理，替牠拉筋、按摩，帶牠練習走路，Hito因疼痛抗拒，陳政興找小幫手狗狗Julu幫忙，現在Hito能跑了。

嘉義市動保園區去年12月5日接獲通報，嘉義大學有2隻小狗需要收容，都是約2個多月剛離乳的小虎斑，2隻都受傷，陳政興悉心照料，但Hito的兩條後腿不良於行，另1隻傷重不治。

陳政興說，可能是遭遇車禍，Hito的下半身癱瘓，不太能站，只能靠兩隻前腳拖動身體前進，擔心Hito的雙腿越來越萎縮，變成大小便沒法自理，甚至終身殘障，他陪Hito復健。

每天抽幫Hito拉筋，讓兩隻後腳平衡，鼓勵Hito練習走路，復健過程很痛，Hito不肯用後腳、不願走動，但他憂心越不走就越會萎縮。

陳政興靈機一動，找來園區的「頭頭」小白狗Julu幫忙，Julu平常就會帶領其他狗狗配合工作人員，讓Julu帶著Hito，就像媽媽帶小孩運動，經過3個多月的訓練，Hito現在已經擺脫半癱，能站能跑了。

陳政興每每在園區看到看到Hito奔來跑去，暖暖陽光照映著Hito快樂奔跑的模樣，他說，雖然牠走路還有一點點瘸，但能夠自由活動，心情好起來，這樣的改變讓他很欣慰。

(中時 )