108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽今天進行本季最後一天賽程，首先登場的是公開女一級季軍戰，對戰的佛光大學和北市大學，練球前在賽事DJ邀請下雙方球員尬舞，出過專輯的北市大教練「錢姐」錢薇娟還開唱。
UBA場邊DJ志彥擅長炒熱氣氛，季軍戰前的練球他放著歡快的音樂，並吆喝球員尬舞，像是潘瑋柏和張韶涵合唱的「快樂崇拜」，還有這陣子相當紅的韓國流行歌「Any Song」，志彥並邀請2006出過專輯的錢薇娟演唱「快樂高手」這首歌，讓球員在笑聲中展開賽前練習。
(中時 )
108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽今天進行本季最後一天賽程，首先登場的是公開女一級季軍戰，對戰的佛光大學和北市大學，練球前在賽事DJ邀請下雙方球員尬舞，出過專輯的北市大教練「錢姐」錢薇娟還開唱。
UBA場邊DJ志彥擅長炒熱氣氛，季軍戰前的練球他放著歡快的音樂，並吆喝球員尬舞，像是潘瑋柏和張韶涵合唱的「快樂崇拜」，還有這陣子相當紅的韓國流行歌「Any Song」，志彥並邀請2006出過專輯的錢薇娟演唱「快樂高手」這首歌，讓球員在笑聲中展開賽前練習。
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