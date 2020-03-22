女籃教練錢薇娟出過專輯，在UBA場邊DJ志彥邀請下，演唱自己的歌曲「快樂高手」。（影片嵌入自中時體育粉絲專頁）

108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽今天進行本季最後一天賽程，首先登場的是公開女一級季軍戰，對戰的佛光大學和北市大學，練球前在賽事DJ邀請下雙方球員尬舞，出過專輯的北市大教練「錢姐」錢薇娟還開唱。

UBA場邊DJ志彥擅長炒熱氣氛，季軍戰前的練球他放著歡快的音樂，並吆喝球員尬舞，像是潘瑋柏和張韶涵合唱的「快樂崇拜」，還有這陣子相當紅的韓國流行歌「Any Song」，志彥並邀請2006出過專輯的錢薇娟演唱「快樂高手」這首歌，讓球員在笑聲中展開賽前練習。

錢薇娟（中）大秀舞技。（陳怡誠攝）

佛光柳云涵（左）和北市大曾伃辰（右）跳起「Any Song」。（陳怡誠攝）

(中時 )