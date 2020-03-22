新冠肺炎境外移入量暴增，防疫旅館需求量高，新北市長侯友宜22日前往新北防疫旅館視察表示，新北市防疫旅館加安心住宿旅館房間量已超過2000間，足夠應付居家檢疫民眾，這些需要臨時住宿的人不是外人，是同胞、子弟、甚至是鄰居、鄉親，有責任讓他們得到應有的照顧。

侯友宜今上午前往防疫旅館了解館內房間各項住宿設施，及工作人員的防疫準備，侯友宜指出，新北市目前已經有188間客房量防疫旅館，未來馬上會再加入450間客房，市府也與新北市旅館商業同業公會協調約70家安心住宿旅館，可以讓家屬安心入住。

侯友宜說，目前新北市約有9640個居家檢疫量，為全國最高，目前新北市防疫旅館加安心住宿旅館的房間量已經超過2000間，需要居家檢疫的民眾可以安心，不要趴趴走，大家一起度過最艱困的時間，也感謝旅館業者協助防疫。

侯友宜說，面對國人突然大量地從海外各地返台，可能一下子找不到適合居住的地方，或是家裡還有其他需要照顧的人，業者願意在這個時候，提供一人一間的住宿場所，不只是企業良心，也是社會責任，因為這些需要臨時住宿的人不是外人，都是我們的同胞，我們的子弟、甚至就是住在附近的鄰居、鄉親，我們有責任讓他們得到應有的照顧。

新北市觀光旅遊局強調，對於防疫旅館，不論是旅館名稱、所在位置、以及和住宿有關的內容，市政府和業者都會保密，不會對外透漏相關細節；返台的民眾越來越多，為了紓緩郊區責任醫院的壓力，在位置選擇上，將會有所調整，但「不混居」，也就是不會和其他的健康民眾混住，是一定堅持的原則。

(中時 )