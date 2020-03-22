新竹市政府23日起將再超前部署，啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」。（陳育賢攝）

新竹市政府23日起將再超前部署，啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」。（陳育賢攝）

新竹市政府23日起將再超前部署，啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」。（陳育賢攝）

新竹市政府為提升新冠肺炎防疫強度，23日起將再超前部署，啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」，派專人收取民眾申辦文件，民眾免進入局處辦公室就能遞件，減少待在密閉空間的機會。

市府行政處處長黃任瑋表示，市府今起啟動防疫管制，推動「免進來、我出去」的防疫便民服務，包括「戶外洽公」與「出入口管制」兩大措施。

戶外洽公方面，結合府內包括民政處、財政、產業發展、教育、工務、交通、城市行銷、地政、行政、人事、主計、政風、文化局等13個局處提供辦理商業登記、工廠登記、中小企業及個人便利貸款、電器承裝業、自來水承裝業等各項申請及市府總收文等事項，各局處將派人自早上8點至下午5點輪值服務站，處理民眾洽公事宜，13個局處業務都可1站處理。

一般民眾只要先在幸福廣場「洽公登記區」量測體溫、填寫資料後，就可於中庭市民服務站戶外洽公，得到完善的全方位服務。

出入口管制則自今天上午8點起，僅開放市府大廳正門及幸福廣場（中央路）2處出入口，市府員工憑識別證從正門口進出，一般民眾則先在幸福廣場「洽公登記區」量測體溫、實名登記後，再進入市府戶外洽公區。

其他府外局處如社會處、都發處、衛生局、環保局等，也將嚴格實施民眾量測體溫與出入實名登記等最高標準管制。

(中時 )