防疫期間警方以具體作為展現打擊犯罪的決心與強度。（警方提供／李文正台北傳真）

北市警察局今年3月16日至22日期間執行「全國同步掃黑行動」專案，查獲違法持有槍枝、毒品等各類案件犯嫌計436人，並查扣各式手槍彈及毒品海洛英等違禁物。

大同警分局偵破以陳嫌為首之暴力犯罪集團，在3月15日陸續將陳嫌及共犯5人查緝到案，並查扣作案用手機、汽車車牌等證物。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人等罪嫌，移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

另外，北投警分局則查獲2派黑幫份子為協調債務時，涉嫌聚眾鬥毆，起獲制式手槍1支、子彈10顆及刀棍棒等違禁物，大同警分局則查獲梁嫌等4人涉嫌持棍棒強盜財物，並起獲K他命等違禁物，內湖警分局查獲鍾嫌涉嫌販賣、持有毒品安非他命咖啡包、K他命等違禁物。總計查扣制式手槍1支、土造霰彈槍1支、改造手槍1支、鎮暴槍1支、子彈31顆、塑膠子彈294顆以及各式毒品。

北市警局表示，新冠肺炎流行期間警方加強防疫，但對於轄內暴力犯罪集團槍擊、遏阻聚眾鬥毆、偵辦各類刑案等治安工作，更以具體作為展現警方打擊暴力犯罪之決心與強度，確保社會治安與防疫工作圓滿順利。

(中時 )