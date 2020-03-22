外交部今天表示，越南政府宣布自3月22日凌晨零時起，暫停包含我國人在內的所有外國人入境，外國專家丶商業管理人員，即使具有新冠肺炎檢測陰性證明，進入越南後也必須在居留所進行嚴格隔離，提醒國人注意。

外交部發言人歐江安表示，越南政府3月21日宣佈入境管制措施包括：自3月22日凌晨零時起，暫停所有外國人（包含我國人）入境越南；所有已獲核發免簽證明文件的越南裔和其親屬，自3月22日凌晨起暫停入境。

此外，除了公務或外交目的入境的外國人、持外交護照的越南公民、因公出國考察的代表團、以及特殊情況目的（參加並從事重要外部活動之外國客人、專家、企業主管、高科技勞動者…）入境者，越南公安部、國防部將配合外交部、衛生部及相關權責機關（必要時）核發簽證及按照規定在個別區域辦理填寫健康聲明、醫療檢查及在居留場所進行適當隔離。

外國專家、商業管理人員、技術勞工倘持有國籍國核發並獲越南認證的COVID-19檢測陰性證明，進入越南後，必須在居留所進行嚴格隔離。越南公安部將指示有關部門為這些人員簽發適當簽證或延長簽證，包括那些受COVID-19疫情影響而無法返回母國，必須留在越南工作者，勞動部也必須為上述情況緊急簽發適當的工作許可證。

外交部提醒國人，旅越期間倘遇困難，可與駐越南代表處(順化以北)或駐胡志明市辦事處(峴港以南)聯繫，以進行協助。

(中時 )