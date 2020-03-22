深澳漁港智能氣象站掌握第一手在地氣象。（新北市農業局提供／吳康瑋新北報導）

深澳漁港智能氣象站掌握第一手在地氣象。（新北市農業局提供／吳康瑋新北報導）

新北市瑞芳區深澳漁港自104年起推動智能漁港政策，配合世界氣象日宣傳氣象工作的重要，規劃今年將深澳漁港微氣象站上線至港內智慧面板與網頁，提供民眾漁港即時氣象資訊，讓民眾到漁港觀光很便利。

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，白帶魚、鰹、鰺及鎖管隨著海流聚集於周邊海域，為新北市傳統沿近海漁業重要港口，有著全國數量最多的娛樂漁船及最蓬勃的漁業產業，吸引大批遊客前往享受海釣樂趣!鄰近深澳漁港的深澳岬，近年因著名的「象鼻岩」、「酋長岩」等怪石嶙峋的海蝕景致知名度大開。市府致力推動漁港轉型，沿著港邊設置全長約310公尺的海天步道，一眼望去擁有270度超級海景視野，可遠眺九份山城美景，夜間更有光雕點綴，曾獲選為全國十大魅力漁港，也是青春山海線政策中的重要觀光景點。

新北農業局指出，市府自104年起，逐步落實智能漁港政策，擇定深澳漁港作為示範港，改善漁船岸水電補給系統，提升漁民補給作業安全性落實使用者付費，及辦理港區路燈智慧化，引進包含自動調光、自動報修等功能的漁港路燈智慧管理系統，並設置2座智慧顯示面板，提供漁港導覽地圖、政策宣導、周邊美食資訊及夜釣娛樂漁船資料，今年配合3月23日世界氣象日，紀念「世界氣象組織公約」生效及宣傳氣象工作的重要，規劃將深澳漁港微氣象站上線至觸控面板與網頁，顯示溫度、濕度、風向、風速、大氣壓、雨量及PM2.5等，豐富智慧面板顯示資訊並新增至網頁，使遊客可藉由面板及網頁即時了解深澳漁港氣象。

新北市農業局表示，深澳漁港的智能設施除了便利當地漁民，並提供智能氣象站、智慧觸控面板、New Taipei WIFI熱點、行動支付及當地的導覽地圖，增加漁港附加價值，提供民眾更便利的漁港觀光旅遊。

(中時 )