全球新冠肺炎疫情加劇，台灣已進入半鎖國狀態，立榮航空為維護旅客及機組工作人員安全，國內航線即日起實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施，實施首日上午，旅客配合度均很高，立榮感謝大家的理解及配合。
立榮航空表示，因應新型傳染性肺炎，為維護旅客及機組工作人員安全，公司即日起實施多項防疫措施下：
一、請旅客全程戴口罩：從報到、飛行途中至抵達目的地。二、請旅客配合量測體溫：額溫到達或超過37.5°C，或無法配合者，將無法順利搭機。三、航程中取消飲料服務。
立榮航空指出，因應防疫措施，3月23日至31日期間，暫時關閉網上報到及列印電子登機證服務，請旅客使用機場Kiosk或櫃檯辦理報到劃位。
立榮航空表示，台中國際機場目前國際航線已停飛，國內航線金門及澎湖，平日每天約2至3航班，搭機率5至6成；假日約5、6航班，搭機率7至8成；馬祖每周則有3航班；另外，為因應清明連假，4月1日至7日期間將視旅客狀況出動加班機。
(中時 )
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