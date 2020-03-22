立榮航空國內航線即日起實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施。（陳淑娥攝）

立榮航空國內航線即日起實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施。（陳淑娥攝）

全球新冠肺炎疫情加劇，台灣已進入半鎖國狀態，立榮航空為維護旅客及機組工作人員安全，國內航線即日起實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施，實施首日上午，旅客配合度均很高，立榮感謝大家的理解及配合。

立榮航空表示，因應新型傳染性肺炎，為維護旅客及機組工作人員安全，公司即日起實施多項防疫措施下：

一、請旅客全程戴口罩：從報到、飛行途中至抵達目的地。二、請旅客配合量測體溫：額溫到達或超過37.5°C，或無法配合者，將無法順利搭機。三、航程中取消飲料服務。

立榮航空指出，因應防疫措施，3月23日至31日期間，暫時關閉網上報到及列印電子登機證服務，請旅客使用機場Kiosk或櫃檯辦理報到劃位。

立榮航空表示，台中國際機場目前國際航線已停飛，國內航線金門及澎湖，平日每天約2至3航班，搭機率5至6成；假日約5、6航班，搭機率7至8成；馬祖每周則有3航班；另外，為因應清明連假，4月1日至7日期間將視旅客狀況出動加班機。

(中時 )