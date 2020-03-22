台北市1名鄧姓男子，去年8月間前往超商購物，見迎面而來的短褲辣妹身材姣好，竟一時「凍未條」伸手摸她的下體，剛好短褲妹的爸爸就在旁邊，當場逮人，雖然鄧男辯稱喝醉酒不小心碰觸，但經酒測數值為零，台北地院法官認其辯詞不可採，依違反性騷擾防治法判刑3月，得易科罰金9萬元。

去年8月間，鄧男要走出便利商店大門時，見短褲妹迎面而來，竟然起了色心，趁兩人交會之際伸出手掌撫弄她的胯下，然後沿著左大腿內側順勢而過，短褲妹遭到突襲立刻尖叫，旁邊的父親立刻用擒拿術抓住鄧男並報警。

鄧男辯稱，自己酒後站不穩又老眼昏花，意識不清才會撞到短褲妹，絕非性騷擾，而且自己有阿茲罕默症，身心不佳等問題，請求對方原諒。

「不能因為我穿短褲就摸我，大色狼！」短褲妹說，自己要走進超商時，發現鄧男走路不太正常，似硬要朝她那邊走過去，她嚇到往後退一步，沒想到鄧男還是趁交會瞬間伸出鹹豬手，因而認定他是故意、而非不小心；其父也表示，女兒已經讓了一條路給鄧男走，但對方還是靠過去，顯然是故意性騷擾。

法官調閱筆錄，發現警方當場就對鄧男施以酒測，數值為零，可見鄧男辯詞不可採信；法官認為，鄧男罹患阿茲海默症，身心狀況不佳，如果再給予過度刑罰並無助益，考量他已退休、獨居、無人需撫養，認判刑3月合理，可上訴。

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(中時電子報)