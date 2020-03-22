丁海寅2016年以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的初戀學長打開知名度，之後在《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》分別和女神孫藝真、韓志旼大談姐弟戀，成姊姊們心中的理想情人。這次他在《一半的一半》不再演「弟弟情人」，改當「歐巴」和鄰家妹妹蔡秀彬談浪漫戀愛，蔡秀彬也透露：「海寅歐巴戲裡戲外都是溫暖體貼的人，讓人感覺備受照顧。」

蔡秀彬與丁海寅雖是首次合作，但不論是高顏值耀眼外表匹配，互動也很有CP感。在預告中，丁海寅飾演懷抱暗戀感情多年的人工智能工程師「文河源」，憂鬱又神秘的氣息令人不禁好奇他背後的故事，尤其一幕他用感性又深情的眼神盯著對方，讓人忍不住一秒心動，連蔡秀彬也忍不住問他：「你本來就會這樣盯著別人看嗎？」

丁海寅為戲宣傳，參與錄製《一半的一半》特別篇，透過線上放送溫暖聲音，讓粉絲直呼眼睛耳朵得到福利，丁海寅還與歌手Paul Kim電話連線，Paul Kim突然來電讓丁海寅害羞了起來，倆人互稱是對方粉絲，直呼要約見面好好認識。談到平時舒壓靠吃來緩解，在拍戲過程中還能隨心所欲地吃嗎？丁海寅提到自己會避免速食，以韓食為主。他也坦言，不時地會感到寂寞，也會從周圍的人那裡得到力量，因此學會享受獨處。

蔡秀彬首次和丁海寅合作。（圖／friDay影音提供）

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(中時電子報)