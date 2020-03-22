新冠肺炎肆虐全球，台灣相較各國是守得相對不錯，但這道防線似乎隨著境外移入增多，就快要被衝破，台灣的防疫工作面臨重點階段；指揮官陳時中也坦言，這兩周是關鍵。對此台大醫院婦產科重症名醫施景中在臉書表示，超過萬人海外留學生大量瞬間歸國，同住的家人可能成為隱性被傳染的高危險族群，間接造成更多人的社區感染。

施景中在臉書以「迫切的危機 The clear and present danger」為題示警，因為校園關閉，海外留學生大量瞬間歸國，這陣子歸國的人數應該超過萬人以上，雖然政府表示派出大量的防疫車隊協助他們返家，「然後呢？」

他表示，整個地球都是第三級旅遊警戒，所有人歸國都要居家檢疫14天，相信大多數人都會配合，但在台同住的家人，尤其年長的長輩，卻成為隱性被傳染的高危險族群，一旦歸國者真的發病，而且在潛伏期時不慎感染親人，親人再自由外出，有可能造成更多人的社區感染，何況現在居家檢疫人口這麼多，政府根本無法全面顧及，只能靠個人良心。

施景中擔心，如果歸國者是獨居的，完全無法外出，日常生活上可能也會有問題。他認為，現階段因觀光客不來，許多飯店業績一落千丈，不知道政府是否可以與旅館協議，甚至「徵用」給予豐厚補償，讓這些旅館成為防疫旅館，一來解決業績問題，二來也能幫助歸國學子，補強防疫缺口。

施景中說，「北市防疫旅館據新聞說只有3家，供不應求，而且每天可能要付萬元以上，旅館業者應該寧可沒生意，也不想接觸潛在感染者，但我們醫療人員又何嘗不是呢？提出這意見的同事，寄意見到總統信箱，希望可以用行政命令強制執行，但茲事體大，不知道是否可行？」

最後，他指出，德國總理、法國總統都公開文告，現在面臨的是二戰後最嚴重的考驗，他們都已經當做準戰爭狀態在處理，「希望我們也以同樣嚴峻態度來迎戰。」

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(中時電子報)