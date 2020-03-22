▲由於砂土鬆軟，一般拖吊機無法前往救援，員警只好向附近農民借用大型耕耘機，以繩索連結百萬名車，才順利協助車輛脫困。（大園分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

疫情延燒，假日民眾戶外趴趴走，桃園市中壢區吳姓男子21日下午帶女兒到觀音海水浴場享受親子時光，卻開著百萬名車擅闖沙灘，導致返家時發現車輪陷於沙中動彈不得，警方獲報後到場協助，經農民借用大型耕耘機拖離，才順利協助車輛脫困。

為避免群聚感染，海邊沙灘成為許多民眾出遊的一大選擇，桃園市中壢區吳男21日為帶女兒治觀音海水浴場遊玩，卻將價值百萬以上的名車開進沙灘中，享受父女歡樂時光之後欲返家，才發現車輪深陷沙土中，吳男嘗試踩油門脫困，車輪卻越陷越深，無計可施之下，只好向警方求助。

大園警分局觀音派出所副所長吳而立、警員林亭翰、廖泫濡接獲報案後，隨即趕往現場，並請拖吊業者前來協助脫困，但因地質鬆軟，拖吊車無法順利救援，所幸員警向附近農民借用大型耕耘機，以繩索連結車輛，始將車輛順利拖出沙灘。

吳男見百萬愛車順利脫困才鬆了一口氣，並表示，當時正值漲潮時段，如海水不斷逼近，車輛恐有滅頂之虞。警方亦向吳男勸導車輛不得進入沙灘地區，並提醒民眾，觀音海水浴場沙質細軟，民眾如要驅車前往，請將車輛停於停車場，切勿開禁沙灘，以免陷入沙中動彈不得。

(中時 )