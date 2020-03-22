網傳我國贈送日本1000萬片口罩引發爭議，外交部今天表示，經濟部在本月6日已經鄭重澄清，我國未曾贈送日本防疫用口罩，先前經濟部核准出口日本的是防止花粉症的口罩，並非防疫用的醫療口罩，不在政府徵用範圍。

新冠肺炎疫情擴大，民眾反映排隊也很難買到口罩，蔡英文總統日前表示，台美合作防疫，美國保留防護衣原料給台灣，台灣每周提供美國10萬片口罩，引發民眾質疑自用都不夠還援助他國？日前網路又謠傳我國贈送日本1000萬片口罩，引發一片罵聲。

外交部發言人歐江安澄清，經濟部先前核准出口日本的是防止花粉症的口罩，並非防疫用的醫療口罩。外交部也強調，值此全國一致對抗新冠肺炎擴散的時刻，在網路上發表不實訊息，不但對防疫毫無幫助，也可能製造社會上不必要的困擾與對立。

她說，政府優先提供國內必要的防疫物資，也正在討論如何協助在海外的臺灣留學生，對友邦國家的協助，也都是在地緊急採購。若還有疑問，可向相關機關查證，以免觸法。

(中時 )