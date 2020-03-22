館長。（取自館長Youtube直播）

館長日前在直播中痛罵出國玩的人，一時出國一時爽回台全民都遭殃，你們玩得很爽，全民吸收成本，不要回來害我們？公平嗎？他很X。不過日前也傳出中央疫情指揮中心專家、臺大教授張上淳的兒子去美國爽玩，網友希望館長出來評論一下。

館長日前在直播中表示，想要罵XXX，搞不懂這些人，過完年叫你們不要出國，但每次陳時中宣布一次，生意就差一次。

館長指出，做生意的都很X，我們在台灣乖乖安分做生意，都遭受波及，都是你們這些愛玩的人，害死安分守己的人。全校停課、全公司停班，損失算你的？

館長呼籲，請你們發慈悲心，一時出國一時爽回台全民都遭殃，你們玩得很爽，全民吸收成本，不要回來害我們？公平嗎？明知道還出去玩，我覺得很X、很X！

但張上淳遭爆2個醫師兒在本月4日、14日分別赴美遊玩，但由於上個月政府就針對醫護人員出國做出限制，加上近日疫情持續擴大，許多確診者都是出遊返國人士，引起不少人質疑。

對此張上淳表示，預定14日出國的兒子已取消行程，而4日出國的兒子在當時，台灣尚未將美國列入二級警示，因此符合資格，並未違反規定。

PTT八卦版有醫師爆料，這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣！這位學弟-張P的兒子，當到台灣最強NTU的內科R了，出國很開心...放fb爽翻一波？幫你cover的同儕有沒有靠北的要死？

對此，網友也呼叫館長，對於張上淳兒子出國玩有甚麼評論！

(中時電子報)