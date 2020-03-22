「口罩實名制2.0」網路預購的付款期限在昨日晚間八點截止，已完成ATM或信用卡付款的民眾，在今日早上都會收到一則簡訊，內容如下：「您已完成eMask口罩付款，請於3/26~4/1持領取序號01000xxxxx（共十碼）至原指定超商門市領取。再次提醒超過4/1即放棄領取資格。謝謝您。」

沒收到簡訊的民眾，可至eMask口罩預購系統官網」查詢領取序號。（圖／翻攝自衛福部官網）

衛福部也提醒，若沒有收到簡訊的民眾，也可直接至eMask口罩預購系統官網查詢繳款紀錄及取貨序號。由於之前健保署不斷強調，eMask口罩預購不會以簡訊或致電方式通知繳費，昨日更公布了五大電信口罩預購專線號碼，以防民眾被詐騙集團騙取個資、帳號，進而匯款。

五大電信口罩預購專線如下：

中華電信：0911-516-622

台灣大哥：0935-120-188

亞太電信：0906-174-797

台灣之星：0971-886-019

遠傳電信：0954-000-362、0903-448-084

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(中時電子報)