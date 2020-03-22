2020高雄觀光主題曲《出去走走》，MV韓國瑜驚喜入鏡。（圖／摘自Namewee YouTube）

馬來西亞歌手黃明志創作詞曲、自導自演的2020高雄觀光主題曲《出去走走》，MV昨（21）日首播。不過，卻遭爆花數百萬請黃明志宣傳，而到高雄市觀光局網站查詢，實際標案金額一目了然。

2020高雄觀光主題曲《出去走走》，上架YouTube約17小時，已經累計超過38萬次觀看。MV裡黃明志坐在1台貨車上，走遍高雄各處景點，曲風相當活潑洗腦。MV最後還有彩蛋，韓國瑜叫醒睡著的黃明志，黃明志醒來後卻指著韓國瑜叫「郭子乾、蘇貞昌」，要求合照，韓國瑜連忙否認說「不對、不是」，並說要請黃明志喝咖啡。

臉書「只是堵藍」指出，韓國瑜請人代言高雄沒有錯，宣傳花媽政績也沒有錯，「錯的是你每次都說謊」，剛當選時說高雄財政困難，每月請一個代言人，但不會花到錢，「如今卻花數百萬，請黃明志代言拍MV」。

對此，臉書「澄清唬」反駁，表示新冠肺炎疫情籠罩全球，讓許多產業面臨寒冬，觀光業更是面臨窒息式的緊縮，周邊產業的販夫走卒可能面臨長期斷炊的情形，韓市長擔憂高雄在地產業的困境，希望能透過這支MV宣傳高雄，讓疫情過後的高雄能迅速站起來。

實際到高雄市觀光局網站查詢，「2020高雄主題曲暨音樂影片製作採購案」，標案金額為150萬，並非外傳的「數百萬」。

(中時電子報)