一名男子因準備出國留學，擔心在通化街夜市擺攤的女友工作忙不過來，於是拜託自己的葉姓結拜大哥，希望在他出國期間，有空多協助女友做生意。未料該位已婚的大哥卻心懷不軌，某次到倉庫時見女方穿著小熱褲在內工作，竟然獸性大發強行搓奶摸下體，甚至伸出「加藤鷹指」從鼠蹊部熱褲縫旁強行指侵得逞。

士林地院判決指出，被害女子的男友平日與女友在通化街夜市擺攤，但因即將出國留學，於是請託自己的結拜大哥，希望在他出國留學期間，協助他女友照看攤位。

2017年8月間，受託的大哥年網攤位協助與方在整理攤位準備營業，恰好女方進入攤位後方倉庫使用電腦輸入資料，於是他也尾隨進入倉庫，趁四下無人之際，假意看她很累，希望可以替她按摩為由，碰觸她肩膀、小腿、大腿，進而親吻她。

當時女方穿著一件小熱褲，葉男一時慾火上升，強行用手隔著褲子撫摸她下體、另隻手則伸進她上衣領口內猛力搓揉胸部。女方氣得將葉男推開，還抱著身旁布偶在胸前防範警告。

但早已精蟲上腦的葉男毫不理會，更進一步竟將使出加藤鷹指，從她短褲下緣伸入褲內，強行指欽得逞。事後女方打電話向友人哭訴，並由友人陪同前往醫院驗傷報警處理。

庭訊時，葉男辯稱對方沒有拒絕，但法官依據葉男及妻子事後分別傳訊息給被害人及其男「對不起」等訊息，不採信葉男說詞，依強制性交罪判刑3年10月。可上訴。

(中時電子報)