苗栗縣議會去年定期會引發爭議的「議員是否有調閱文件權力」，多名議員於近日臨時會連署提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案，昨天二、三讀會中，再度激烈爭論，雖提案連署議員提議大會表決，但主席議長鍾東錦未同意，直接敲槌裁定此案不通過，在野議員痛批根本是「皇帝體制」。

「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案由時力議員宋國鼎提案，時力曾玟學、民進黨議員羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、徐筱菁及無黨籍黎煥強、陳品安等人連署，希望把議員文件調閱資料權力法制化。

但是國民黨的多數議員認為，依照現行透過議會發文苗縣府的方式調閱即可，予以退回，在昨天的二、三讀會討論中，贊成、反對兩方激烈爭論。

結果，國民黨籍主席議長鍾東錦見爭吵不休，敲槌裁定草案不通過，對此結果，贊成議員歡呼激動，鍾東錦認為議會運行已19屆，有無此條例並不會不同，大家反而因此條例爭吵，造成議會不和諧。

但反對的民進黨議員陳光軒當場批「苗栗縣議會是皇帝制嗎？議長直接獨斷裁示所有的事情嗎？」。提案的議員宋國鼎則表示，這個議案有這麼多議員共同連署提案，最後竟在沒有表決的情況下就被裁定，程序上有相當多的瑕疵，讓他們覺得非常遺憾與不堪。

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(中時電子報)