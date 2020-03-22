台中市消防局第二救災大隊拍影片宣導何時洗洗手。 （摘自臉書〈第二救災大隊谷關分隊〉／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情加劇，中央疫情指揮中心積極宣導國人勤洗手等防疫措施，台中市消防局第二救災大隊也拍影片加入行列，宣導何時洗洗手，包括進食前、如廁後、進門前等時間，希望透過短短25秒影片，讓大家都能防疫成功。

第二救災大隊谷關分隊拍攝的防疫影片，全程由一人擔綱演出，片頭打出「何時洗手手」字幕，隨後主角帶出打噴嚏、如廁後、進食前、進門前、回家後的畫面，並以字幕呼籲大家要牢記。

該支影片雖僅短短25秒，卻以簡單明瞭方式進行宣導，讓大家都能防疫成功，國人一起平安度過難關。

(中時 )