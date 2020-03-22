何時要洗手手 台中消防拍影片報你知 13:532020/03/22 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市消防局第二救災大隊拍影片宣導何時洗洗手。 （摘自臉書〈第二救災大隊谷關分隊〉／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市消防局第二救災大隊拍影片宣導何時洗洗手。 （摘自臉書〈第二救災大隊谷關分隊〉／陳淑娥台中傳真） 新冠肺炎疫情加劇，中央疫情指揮中心積極宣導國人勤洗手等防疫措施，台中市消防局第二救災大隊也拍影片加入行列，宣導何時洗洗手，包括進食前、如廁後、進門前等時間，希望透過短短25秒影片，讓大家都能防疫成功。 第二救災大隊谷關分隊拍攝的防疫影片，全程由一人擔綱演出，片頭打出「何時洗手手」字幕，隨後主角帶出打噴嚏、如廁後、進食前、進門前、回家後的畫面，並以字幕呼籲大家要牢記。 該支影片雖僅短短25秒，卻以簡單明瞭方式進行宣導，讓大家都能防疫成功，國人一起平安度過難關。 (中時 ) #影片 #防疫 #宣導 #疫情 #國人 也許您會感興趣 推薦閱讀 德商對台灣防疫有信心 04:102020/03/18 財經要聞 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 台美共同防疫 蔡英文：將提供美國每周10萬個口罩 17:232020/03/18 政治 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 台推防疫智能平台 追蹤就診者 04:092020/03/20 焦點新聞 每周提報名單 證期局嚴控券商人員出國 04:102020/03/20 金融．稅務 科林助聽器 遠端調整免出門 04:102020/03/20 產業特刊 排隊2小時 才能搭上防疫小黃 04:102020/03/20 生活新聞 校園自製防疫品 輕巧有效率 04:102020/03/20 地方新聞 佛系、魔系、傲慢系 04:102020/03/20 時論廣場 生活熱門新聞 獨家》張上淳兒赴美爽看NBA 批出國禁令違憲 - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 比瑞德西韋更強？醫曝肺炎「救命新藥」數據驚人 - 生活 家樂福夜間畫面曝光 眾人一看鼻酸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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