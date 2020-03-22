46歲港星陳煒曾是亞洲小姐冠軍，被封為「翻版梅艷芳」，不過她在事業正夯時，嫁給小3歲台灣富商顏志行，並淡出演藝圈，不過結婚4年就離婚，事後她透露是兩人聚少離多、性趣不合，現已有新歡的她，和醫生男友陳國強穩定交往，更傳出閃婚消息，近日，她接受訪問，也談及失婚的心境和愛情觀。

陳煒3年前承認和台灣富商老公婚姻觸礁，兩人早在2012年已離婚，之所以5年後才公開，是因為這期間她跟前夫拉扯了數年，「我跟他也有放不下的階段，是靠工作麻醉自己，直到幾年後才真正分開，所以不是刻意隱瞞」。

而當年她婚後就隨著老公移居台灣，之後又到北京、泰國居住，人在異鄉沒朋友的她，只能每天煮飯做家事，「感覺自己在社會沒有價值」，直到2012年，她和前夫提出想搬回香港，照顧患病的父母，但對方卻直接提離婚，她坦言那年是人生最低潮的時候。

單身7年的她，直到去年才有新戀情，和認識1年多的醫生陳國強熱戀，她透露雖然對方不算浪漫但很細心，而因為兩人都經歷過一段失敗的婚姻，更知道溝通的重要，至於會不會再婚，她暫時沒有去想，因她們仍在溝通階段，希望大家不要催婚。

其實，陳煒之前就透露過，婚後前夫專注事業，沒時間照顧婚姻，加上前夫很少碰她，夫妻間性生活受到影響，結婚4年都沒有子女，最後更向她提離婚，雖然她努力挽回婚姻，仍已離婚收場。

(中時電子報)