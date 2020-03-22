新冠肺炎疫情持續升溫，北市防疫旅館上個月實施以來，已接待超過123位檢疫者、提供約178間房，已全部被預定供不應求，北市繼續媒合防疫旅館，第4家防疫旅館22日宣布正式上線，預計提供20間房給居家檢疫旅客。

因疫情持續變化，北市觀光局、衛生局等相關單位攜手合作，推出北市第4家防疫旅館，房價為5000元起，共計20個房間，讓檢疫旅客能輕鬆入住，並將員工分為3個等級，第一線員工為「送餐、收垃圾」，；第二線、第三線員工則為「餐廳員工」和「後勤單位」，每位員工都有高度防疫意識，全體員工也都達到共識。

觀傳局與衛生局也多次會勘場地及教育訓練員工，皆符合防疫旅館SOP及相關規範，建物為整棟、無散客，且均有對外窗戶，旅館各樓層走廊加裝紫外線燈，房間備有的床單、毛巾等備品，在旅客離開後，會用泡漂白水15分鐘後包袋送洗衣廠分流清洗；餐點部份是由餐廳製作，旅客可在同等價位隨選，也可加價購買。

北市觀傳局長劉奕霆表示，疫情不定，北市府不敢大意，為讓返台民眾和外國商務客能安心度過檢疫期間，要求防疫旅館再所有服務都必須符合市府規定，同時也將持續媒合業者，為疫情做好萬全準備。

(中時 )