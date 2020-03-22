日前中職前球星、知名球評「喇叭」潘忠韋因罹患急性白血病，緊急入院治療，消息震驚棒壇及球迷，如今相隔54天，潘忠韋終於出院了，他在臉書分享這2個月如同打不完的延長賽，也感謝醫護人員及所有朋友的付出和打氣，接下來會懷抱希望面對治療與移植。

潘忠韋在臉書分享這兩個月的經歷，自1月28日因敗血性休克入院，一度因為化療讓血球低到零，為了長血球，過程卻狂野到幾天幾夜無法入睡。病情也曾穩定好轉，但卻連續3次在醫師說可以出院的當天又發燒，讓他形容，「感覺就像是怎麼都打不完的延長賽。」

潘忠韋拿出過去44年來累積的意志力，把從棒球場到房仲業再到轉播台的人生歷練，全拿來對付一個又一個的關卡，終於跨過這一關、大步走出醫院，讓他回頭看這54天時笑說，「噢，太刺激了！」

對於照顧他的醫護人員，潘忠韋有著萬分的感謝和敬意，就算說了一萬次感謝，還是願意多說一次謝謝。此外在他住院期間，家人朋友們不斷為他加油打氣，給他不少力量，職棒界球員、教練，如洪一中、彭政閔、王建民、王柏融等人也為他錄製影片，呼籲球迷「伸出雙手、捐髓救人」，當他得知因為影片有更多人願意伸出雙手建立資料庫，受到好大的鼓舞，形容有種「原來在病床上也可以幫助人」的喜悅。

接下來潘忠韋表示會繼續懷抱希望保持耐心，面對治療與移植，「我知道這個特別的賽季還沒結束，短暫休息之後又要拉高強度，要繼續感謝我的身體、我的家人好友、以及看顧著我的上帝，老話一句：我會努力！」

(中時 )