做錯事不可恥，屢勸不改才可恥，桃園36歲羅姓竊賊12日才被新屋派出所逮捕到案，時隔9日，羅男再次爬電線桿剪電纜行竊，卻遇警方巡邏，躲在電線桿上一動也不動，經警方喝斥下桿後，羅男依竊盜現行犯逮捕，並依法送辦。

楊梅警分局表示，新屋派出所所長郭汶瑋、警員呂景暘於21日深夜巡邏執勤，發現昏暗道路旁停有一台電動車，因附近無住家，亦無車主身影，便提高警覺上前查看，抬頭一看，竟發現車旁電線桿上躲一裸上身男子，經所長喝斥後，羅男才下桿，調查後發現，原本羅正在偷竊電纜，卻遇警巡邏才躲在電線桿上一動也不動。

經警方調查，羅男行竊橫行桃園觀音、大園、新屋一帶，雖羅12日才因偷竊住戶鋁門窗移送法辦，羅仍死性不改於21日再次行竊電纜，並由警方依竊盜現行犯逮捕移送法辦，警方強調，對此慣竊，將加強其住居戶附近巡邏，以減少羅男再次行竊風險。

(中時 )