中天主播周玉琴。(中天新聞台提供)

中天新聞52頻道《午間新聞》自23日周一起，將由資深主播周玉琴坐鎮挑起播報任務，對於即將告別主持近4年的政論節目《大政治大爆卦》，重返主播台，周玉琴感性透露：「其實還真的滿捨不得，但無論是做節目還是播報新聞，我都是保持著同樣的工作態度，那就是會全力以赴！」

播出近4年的《大政治大爆卦》，長久以來一直是中天新聞的指標性節目，精準掌握時事議題、關心社會脈動，堅持只問是非、不問藍綠的「無色覺醒」主張，替台灣人民發聲。然而最近全球遭逢新冠肺炎肆虐，中天新聞為配合防疫，讓觀眾能更即時、更有效的掌握中央疫情指揮中心的各種防疫訊息，從23日起，原時段將調整為Live整點新聞，帶給觀眾更全面、零死角的報導內容。原主持人周玉琴也將接下更重要的任務，挑起《午間新聞》的播報工作。

20日是《大政治大爆卦》最後一次進棚，恰巧21日就是周玉琴的生日，工作人員送上蛋糕提前為周玉琴驚喜慶生，讓周玉琴感動不已，她當場許下生日願望：「希望疫情能夠盡快退散！」接著她輕輕揮動手掌將蠟燭搧滅，笑道：「這個時候可不能用吹的，這樣會有飛沫傳染！」

接下來要迎接新的工作挑戰，周玉琴笑稱，她第一時間想到的是：「那我以後該什麼時候吃午飯呢？」但專業的她也馬上強調，「當然改變的不僅僅是作息，還有看新聞的方式也將不一樣。過去我們會針對一些重要議題深入去討論，但播報新聞不一樣，要更全面地涉獵資訊內容。」談起這波新冠肺炎疫情，周玉琴認為「這次是全球的挑戰，不單單只有台灣，我覺得媒體具有社會責任，媒體本來就應該要監督執政者，但我們被賦予的社會責任，並不只有批判而已，很多時候還需要做出『提醒』。」

目前全球新冠肺炎疫情仍在持續變化當中，周玉琴也感性道，「我不敢許別的生日願望，只希望身邊的人都能夠平安健康。」並透露自己有很多家人朋友，現在都還在英國、義大利、美國等地，尤其她的外甥女還在紐約的醫院擔任護理師，根據外甥女的轉述，紐約當地人完全沒有戴口罩的習慣，即便到醫院也一樣，讓周玉琴忍不住憂心地說：「真的滿擔心國外的家人。」

平時都自己開車上下班的周玉琴，雖然避開搭乘大眾運輸工具，對於各種防疫步驟仍是非常重視，「我一上車就會消毒我的方向盤、家裡的鑰匙，甚至回到家，還會消毒『鞋底』，因為出門就會到處踩來踩去，根本不知道接觸了什麼，所以這個動作是很重要的！」人緣非常好的周玉琴也提到，今年因為疫情的關係，已經取消許多熱情要為她慶生的聚會，只有幾個非常要好的朋友、且是最近沒有出國的人，才會相約見面，「現在最希望的就是大家都能平安，然後一定要好好珍惜我們所擁有的一切！」23日起敬請鎖定中天新聞52頻道《午間新聞》。

(中時 )