苗栗一名年輕男子日前遭到要求進行居家檢疫14天，沒幾天就快悶壞坐不住，竟趁著深夜偷搭白牌車，與友人共同找妹尋歡作樂喝酒，恰好遇上警方臨檢，員警進包廂一查，對方竟然是居家檢疫對象，嚇得先出走出包廂並通報衛生局，事後男子遭重罰30萬。

苗栗縣政府日前開出一張罕見的高額30萬元違反居家檢疫趴趴走的裁罰單。據了解，該名遭列管的居家檢疫對象為年僅20餘歲的男子，因為耐不住寂寞，於是與友人相約到酒店喝酒。

男子為了怕遭到查出，還偷偷叫來違規白牌車載他去酒店，未料當晚就遇上警ㄈ臨檢，警方一進入包廂查身分時，發現該名男子竟然已經被要求居家檢疫，但他在現場根本違反規定沒戴口罩，讓臨檢的員警嚇得從包廂內跳到外面走道。

警方擔憂會造成防疫破口，立刻通報衛生局進行裁罰，苗縣衛生局認為也依法開出苗栗縣最高額，一次裁罰30萬元的罰單。

(中時電子報)