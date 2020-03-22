新冠肺炎全球疫情大流行，彰化縣今也新增一宗確診案例。縣衛生局長葉彥伯強調，確診者為一名交換女學生，去年八月就到法國，直到本月18日返國，在機場檢疫就被通報，但完全沒有入境彰化縣，所以在縣內並無接觸者。

葉彥伯指出，這一名到法國的交換女學生，也就是前天公布的第120例個案，去年8月就到法國，今年3月2日到4日曾到巴黎旅遊，3月14日起出現咳嗽、喉嚨不適、全身倦怠等症狀，在3月18日搭機返國。

不過女學生返台檢疫時，被發現有持續發燒且有呼吸道症狀，隨即通報，目前收治在北部醫院負壓病房隔離中，據了解女學生在返回台灣機場就被通報，並沒有回到彰化縣境內，不會有任何接觸對象。

葉彥伯表示，這名女學生去年8月就到法國，期間均未返回台灣，春節也沒有返台，家人也未前往探望，所以彰化縣都沒有接觸者，只是因為戶籍在彰化縣，在中央傳染病資料查詢系統的統計地圖，把這起個案列為彰化縣，全縣目前累計有6起確診個案。

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(中時電子報)