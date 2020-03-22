泰國連日新冠肺炎確診病例數激增。

泰國今（22）日宣布新增188例新冠肺炎確診病例，是疫情爆發以來，泰國單日新增最多病例數的一次。當局指出，新增患者和曼谷當地一間拳擊館群聚感染有關。

路透社報導，泰國衛生部今日宣布，新增188例新冠肺炎確診病例，累計泰國境內總確診數上升至599人。值得注意的是，今日新增數目是泰國爆發疫情以來單日最高。

泰國衛生部發言人Taweesin Wisanuyothin表示，絕大多數新增病例發生在首都曼谷，主要和當地一間拳擊館群聚感染有關，而且多是年輕人。

根據美聯社先前報導，泰國新冠肺炎病例激增，和該國盛行的泰拳運動有很大關係，尤其6日在曼谷一間拳擊館舉辦的室內泰拳比賽，吸引全國各地粉絲到此朝聖，預估當天有上百人帶著病毒回家，泰國衛生當局警告，未來全國各地恐再爆發數百人確診。

為抑制疫情，曼谷市長安溫（Aswin Kwanmuang）昨（21）日宣布，自今日起至4月12日止，除了超市正常營業外，曼谷所有商場、拳擊館、美容院等關閉22天，違規者可能面臨1年有期徒刑或10萬泰銖罰金。

(中時電子報)