北市議員王浩指出，實際在各大知名網購平台搜尋，可輕易找到各種販售高價口罩的商家。（王浩研究室提供／張穎齊台北傳真）

新冠肺炎蔓延，口罩一片難求，北市議員王浩發現，有業者販售1盒50片的口罩高達1780元，平均一片35元，且已獲利逾1600萬元，大發災難財，市府查辦案件態度消極，對哄抬無價束手無策。北市府回應，絕對積極嚴查不肖業者，並已陸續送辦。

王浩指出，日前接獲民眾投訴，有業者販售1盒50片售價高達1780元的口罩，平均一片口罩要價逾35元，竟是政府販賣的價格7倍，至今已售出9074件，估計最好獲利1615萬元，實際在各大知名網購平台搜尋，也可輕易找到各種販售高價口罩的商家。

王浩說，然而法務局至今受理的180件相關違法案件中，移送相關主管機關究辦的竟僅36件，占總案件數2成；衛生局查獲的18件違法案件中，目前實際開罰的件數僅2件，累計裁罰才80萬元，相較於業者動輒數百、甚至上千萬元的獲利，這樣的裁罰金額根本是寥寥無幾，毫無嚇阻效果。

法務局長袁秀慧表示，凡接獲檢舉都會查察，有違反《公平交易法》者，即送交委員會作裁處，哄抬物價則會移送地檢署，不太可能明知而不察，且也有些檢舉案可能是錯誤檢舉。

北市府副發言人戴于文表示，北市府接獲民眾檢舉案件數，當中有多起的檢舉為同一商家，因此同一商家的檢舉案將併成一案移送權責機關查處，所以檢舉案及成案數比較，恐怕不夠精確，如有哄抬、囤積等情事，將在調查後，移送地檢署或調查局偵辦。

針對50片口罩販售1780元，戴于文說，這是常見的一頁式廣告詐騙，許多民眾申訴同一對象，法務局就涉嫌詐欺及哄抬價格等情，陸續已送4件移請警政署刑事局及調查局偵辦，又法務局移送權責機關續處案件中，統計至22日，網購及臉書涉哄抬價格案件約占7成。

(中時 )