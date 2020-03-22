德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）今天表示，克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）北方發生規模6.0地震。

目前尚未傳出人員傷亡或財務損失。

GFZ說，震源深度10公里。

(中央社)

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