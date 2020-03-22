新冠肺炎疫情肆虐全球，各地除了搶口罩、衛生紙，就連罐頭食品也都被掃光；澳洲一名記者就拍下令人心碎的一幕，一名駝背的奶奶望著空蕩蕩的超市商品架，無助流下淚水，什麼也買不到。畫面在網路上被瘋狂轉發，網友紛紛痛罵大家瘋了嗎？

由於新冠肺炎疫情仍沒有穩定跡象，多數民眾擔心再這樣下去，供應鏈恐面臨中斷，因此掀起搶購潮、囤貨潮；在澳洲墨爾本的超市，除了衛生紙面臨短缺，就連米、麵食、罐頭食品以及雜貨、乾糧全被掃光，供不應求，通常一開門架上就空空如也。

一名澳洲Nine News新聞記者柯斯特羅（Seb Costello）就拍下一張令人心碎的畫面，一名駝背、滿頭白髮的奶奶望著空蕩蕩的商品架，低著頭相當沮喪，甚至默默流下淚水，最後沮喪離開。柯斯特羅呼籲，拜託大家停止不必要的恐慌以及瘋狂採買的行為。

照片在推特被瘋狂轉發，許多網友紛紛留言「看到照片讓我傷透了心，老人貢獻了全部給社會，為什麼我們不能好好照顧他們」、「大家都瘋了，根本病態的採買」、「買這麼多東西，家裡真的放的下、吃的完嗎」、「拜託實行配給制度，讓老人們能夠買到東西」。

超市首席營運長史溫戴爾（Matthew Swindells）則表示，現在並非供應不足的問題，而是需求量太大，過去3周被掃光的數量相當於3個聖誕節的商品，激增的需求導致供應線上出現巨大缺口，這需要足夠的時間來恢復。

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(中時電子報)